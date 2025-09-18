"La France n'est pas un pays de sport", ont déclaré Florent Manaudou et Teddy Riner. Qu'en est-il réellement ? "La France n'est pas un pays de sport". Vraiment ? La réalité est plus nuancée. Alors que Paris 2024 a fait vibrer la nation, l'avenir du sport français est en question. Il occupe une place centrale dans nos débats de société et nos imaginaires. Puissance sportive, terre d'accueil des plus grands événements, vivier de talents, la France brille... mais son modèle vacille. Elle célèbre le sport qui se regarde, s'enthousiasme pour ses champions. Mais elle peine à valoriser le sport qui se pratique, au quotidien, à l'école comme dans les clubs. Miroir de nos contradictions, le sport est affaire de pouvoir et de culture : il est le laboratoire où se construit la République de demain. Dans cet essai inédit, Guillaume Dietsch et Jean-Baptiste Guégan croisent leurs regards et bousculent nos certitudes alors que s'annoncent les Jeux d'hiver 2030. Plus qu'un état des lieux, ils nous invitent à comprendre ce que le sport dit de la France... et des Français. En somme, une certaine idée de nous-mêmes. Guillaume Dietsch est enseignant en STAPS, agrégé d'EPS et auteur d'Une histoire politique de l'EPS (2022) et de Les Jeunes et le Sport. Penser la société de demain (2024), parus aux éditions De Boeck Supérieur. Il s'intéresse à la manière dont les pratiques sportives façonnent et reflètent les évolutions sociales, éducatives et culturelles en France. Jean-Baptiste Guégan est enseignant et spécialiste en géopolitique du sport. Intervenant à SciencesPo Paris, il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le sport et ses enjeux comme Géopolitique du sport, une autre explication du monde et Qatar, dominer par le sport, géopolitique d'une ambition chez Bréal Studyrama ou La Guerre du sport, une nouvelle géopolitique chez Tallandier. Il a également signé Une histoire populaire du Paris Saint-Germain chez Hugo Sport, La République du foot aux éditions Amphora et Révolution Mbappé chez Michel Lafon.