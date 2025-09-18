Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

16 contes d'autohypnose pour briser ses chaînes, libérer les croyances limitantes, les peurs et les doutes

Xavier Faye, Olivia Favre, Emma Guergouz

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
16 contes d'autohypnose, dont 4 en audio, pour libérer vos chaînes intérieures, en atteignant directement l'inconscient, là où résident vos limitations. PLONGEZ DANS L'UNIVERS FASCINANT DE L'AUTOHYPNOSE POUR VOUS LIBERER DE VOS CROYANCES LIMITANTES Tout au long de notre vie, nous accumulons des peurs, des croyances et des schémas inconscients qui nous enferment dans des limitations invisibles. Ces chaînes, forgées par notre histoire et notre éducation, nous empêchent d'avancer, d'oser être nous-mêmes. Dans cet ouvrage, vous découvrirez 16 contes d'autohypnose pour explorer vos blocages profonds, dépasser le syndrome de l'imposteur et conscientiser les croyances limitantes qui alimentent l'autosabotage. Ces histoires, riches en symboles et en émotions, agissent comme des messagers pour votre inconscient, lui permettant de s'apaiser, de modifier ses perceptions et de créer un espace propice à la transformation. Grâce aux 4 séances d'autohypnose audio, accessibles par QR codes, vous pourrez amplifier les bienfaits de ce voyage intérieur. Que ce soit pour alléger le poids du passé, vous libérer d'un sentiment de culpabilité, vous affirmer ou prendre votre place, chaque conte vous guidera vers un renouveau inspirant.

Par Xavier Faye, Olivia Favre, Emma Guergouz
Chez Le Courrier du Livre

|

Auteur

Xavier Faye, Olivia Favre, Emma Guergouz

Editeur

Le Courrier du Livre

Genre

Hypnose médicale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 16 contes d'autohypnose pour briser ses chaînes, libérer les croyances limitantes, les peurs et les doutes par Xavier Faye, Olivia Favre, Emma Guergouz

Commenter ce livre

 

16 contes d'autohypnose pour briser ses chaînes, libérer les croyances limitantes, les peurs et les doutes

Xavier Faye, Olivia Favre, Emma Guergouz

Paru le 18/09/2025

100 pages

Le Courrier du Livre

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782702929889
9782702929889
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.