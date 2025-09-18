16 contes d'autohypnose pour briser ses chaînes, libérer les croyances limitantes, les peurs et les doutes

16 contes d'autohypnose, dont 4 en audio, pour libérer vos chaînes intérieures, en atteignant directement l'inconscient, là où résident vos limitations. PLONGEZ DANS L'UNIVERS FASCINANT DE L'AUTOHYPNOSE POUR VOUS LIBERER DE VOS CROYANCES LIMITANTES Tout au long de notre vie, nous accumulons des peurs, des croyances et des schémas inconscients qui nous enferment dans des limitations invisibles. Ces chaînes, forgées par notre histoire et notre éducation, nous empêchent d'avancer, d'oser être nous-mêmes. Dans cet ouvrage, vous découvrirez 16 contes d'autohypnose pour explorer vos blocages profonds, dépasser le syndrome de l'imposteur et conscientiser les croyances limitantes qui alimentent l'autosabotage. Ces histoires, riches en symboles et en émotions, agissent comme des messagers pour votre inconscient, lui permettant de s'apaiser, de modifier ses perceptions et de créer un espace propice à la transformation. Grâce aux 4 séances d'autohypnose audio, accessibles par QR codes, vous pourrez amplifier les bienfaits de ce voyage intérieur. Que ce soit pour alléger le poids du passé, vous libérer d'un sentiment de culpabilité, vous affirmer ou prendre votre place, chaque conte vous guidera vers un renouveau inspirant.