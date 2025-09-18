Inscription
#Beaux livres

Mes premières activités autocollants Animaux du monde

Hemma

ActuaLitté
Les animaux du monde : un nouveau titre dans la collection " Bébé touche-à-tout ", désormais en livres d'activités et de jeux avec des autocollants brillants ! La gamme Bébé touche-à-tout s'agrandit avec ces livres d'activités et de jeux. Sur chaque page, les petits curieux pourront s'amuser à jouer avec les animaux du monde avec des autocollants brillants et colorés ! Jouer avec les animaux, développer l'attention, la concentration et la motricité... Voilà autant d'activités pour occuper les enfants tout en les amusant !

Par Hemma
Chez Hemma

|

Auteur

Hemma

Editeur

Hemma

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Mes premières activités autocollants Animaux du monde

Hemma

Paru le 18/09/2025

24 pages

Hemma

5,50 €

9782508061905
