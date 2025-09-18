Mes premières activités autocollants Animaux du monde

Les animaux du monde : un nouveau titre dans la collection " Bébé touche-à-tout ", désormais en livres d'activités et de jeux avec des autocollants brillants ! La gamme Bébé touche-à-tout s'agrandit avec ces livres d'activités et de jeux. Sur chaque page, les petits curieux pourront s'amuser à jouer avec les animaux du monde avec des autocollants brillants et colorés ! Jouer avec les animaux, développer l'attention, la concentration et la motricité... Voilà autant d'activités pour occuper les enfants tout en les amusant !