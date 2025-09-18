Inscription
#Roman francophone

Miniatures & pointes sèches

Marc Lambron, Nathalie de Baudry d'Asson

Voici des histoires de femmes face à leur destin choisi ou subi et de leur courage, leur folie, leur amour. Toutes sont vraies ! Voici des histoires de femmes face à leur destin choisi ou subi et de leur courage, leur folie, leur amour. Toutes sont vraies ! Ces miniatures sont des portraits brefs, au vif, des scènes de vie, une collection de destins qui parlent de l'inattendu, de l'impensable qu'o ? re l'existence : tout peut arriver, y compris le néant et le sujet tient dans la réponse donnée par chacune aux aiguillages, aux dés jetés par mer vive ou étale. Elles sont un message entre rire et larmes à toutes les femmes pour vivre au vrai, à plein sa vie, au risque de déplaire. Elles sont porteuses de l'essence de la liberté en contrepoint aux jugements, aux peurs et interdits. Chacun et chacune pourra piocher, non de l'exemplarité qui paralyse, mais de l'énergie, une certaine libération intérieure. Elles plaident pour un féminisme vigilant, entre mémoire de nos aînées et transmission aux jeunes générations ; puissent-elles sortir des cases assignées et dessiner leur propre destinée.

Par Marc Lambron, Nathalie de Baudry d'Asson
Chez La Trace

|

Auteur

Marc Lambron, Nathalie de Baudry d'Asson

Editeur

La Trace

Genre

Littérature française

Miniatures & pointes sèches

Nathalie de Baudry d'Asson

Paru le 18/09/2025

170 pages

La Trace

20,00 €

9782487261259
