Meurtres & Préjugés Tome 1

Lorie Forêt

ActuaLitté
Ceux qui changent de vie ne le font jamais par hasard... Après dix années à Londres, Besse emménage à Abbeyfield, un petit village des Cotswolds, pour s'offrir la vie douce dont elle a toujours rêvé. L'ancienne working girl du monde de la finance est fin prête à y ouvrir une librairie-salon de thé en hommage à son écrivaine favorite, Jane Austen. Mais à deux semaines de l'inauguration, tout bascule : l'une des habitantes du village, Evie Smith, est retrouvée morte dans l'arrière-boutique de la librairie. Pire : on apprend que lors de sa dernière apparition publique, Evie s'est publiquement opposée à l'ouverture de la librairie. Autrement dit, tout désigne Besse comme la coupable idéale. Besse n'a plus le choix. Si elle ne veut pas voir son rêve s'écrouler avant d'avoir pu le concrétiser, elle doit démasquer le tueur elle-même, aux côtés de sa tante, férue de polars, et de ses meilleures amies, aussi excentriques que perspicaces. Quitte à se mettre en danger pour y arriver. " Un cosy mystery gourmand et savoureux où se côtoient les univers de Jane Austen et d'Agatha Christie. " Carine Pitocchi " Dans la pure veine des meilleurs cosy mystery ! Des personnages attachants, beaucoup d'humour, un cadre de vie qui donne envie, des pâtisseries qui mettent l'eau à la bouche, mais surtout, un meurtre bien mystérieux et complexe ! " Juliette, Cultura Moulins-les-Metz

Par Lorie Forêt
Chez Eyrolles

|

Auteur

Lorie Forêt

Editeur

Eyrolles

Genre

Romans policiers

Meurtres & Préjugés Tome 1

Lorie Forêt

Paru le 18/09/2025

318 pages

Eyrolles

17,90 €

9782416020216
