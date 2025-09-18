Le book club des coeurs solitaires

Parce que partager un livre, c'est échanger bien plus que de simples mots... Bibliothécaire sans histoires dans une petite ville sans histoires, Sloane Parker mène une vie tranquille faite de petits rituels, comme des antidotes à la morosité. Ainsi, c'est toujours avec impatience qu'elle guette le passage quotidien d'Arthur McLachlan, un vieux grincheux formidablement attachant qui vient chaque jour à la bibliothèque parcourir ses rayonnages, râler, se plaindre, et l'embarquer dans des joutes oratoires d'anthologie. Ses visites sont même le point d'orgue de ses journées. Lorsqu'un matin, puis le suivant, Arthur ne se présente pas, Sloane, alarmée, part à la recherche du vieil homme, finissant par le découvrir chez lui, cloué au lit... et (secrètement) ravi de la voir. Pour insuffler un peu de gaieté à la vie morose d'Arthur, Sloane crée un club de lecture improvisé réservé aux " coeurs solitaires ". Peu à peu, tous les marginaux de leur petite ville sans histoires convergent autour de ce book club pas comme les autres, où ils se découvrent une improbable complicité. Car tout le monde porte dans son coeur un livre qui lui est cher - et dans les pages duquel on peut trouver de quoi se comprendre... et de quoi aller, enfin, à la rencontre de l'autre. " Des personnages plus vrais que nature. Sortez vos mouchoirs et préparez-vous pour quelques larmes cathartiques... Un régal ! " Publisher's Weekly " Une magnifique histoire de livres et d'amitié. " Culturess