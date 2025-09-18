Inscription
Manuel pour devenir sobre grâce aux TCC

Deborah Sosin

ActuaLitté
Cet ouvrage s'adresse à toutes les personnes aux prises avec une addiction à un produit psychoactif dont les effets ont des répercussions négatives sur leur vie, qu'il s'agisse d'une addiction à l'alcool, à l'héroïne, à la marijuana, etc. Il vous apportera de nombreux outils issus d'approches différentes mais principalement des thérapies comportementales et cognitives et de la Mindfulness pour vous libérer de votre addiction et affronter le craving (l'envie irrepressible de consommer), mais aussi des stratégies en prévention des rechutes. Il vous apprendra à faire preuve de plus de compassion envers vous-même, à mieux gérer vos pensées et vos émotions, à établir des limites et affronter les situations et les personnes difficiles... Et enfin, à construire les bases d'une vie épanouissante, heureuse et libre, la vie que vous désirez vraiment.

Par Deborah Sosin
Chez Eyrolles

|

Auteur

Deborah Sosin

Editeur

Eyrolles

Genre

Autres dépendances

Manuel pour devenir sobre grâce aux TCC

Deborah Sosin

Paru le 18/09/2025

210 pages

Eyrolles

25,00 €

9782416018671
© Notice établie par ORB
