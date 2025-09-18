Manuel pour devenir sobre grâce aux TCC

Cet ouvrage s'adresse à toutes les personnes aux prises avec une addiction à un produit psychoactif dont les effets ont des répercussions négatives sur leur vie, qu'il s'agisse d'une addiction à l'alcool, à l'héroïne, à la marijuana, etc. Il vous apportera de nombreux outils issus d'approches différentes mais principalement des thérapies comportementales et cognitives et de la Mindfulness pour vous libérer de votre addiction et affronter le craving (l'envie irrepressible de consommer), mais aussi des stratégies en prévention des rechutes. Il vous apprendra à faire preuve de plus de compassion envers vous-même, à mieux gérer vos pensées et vos émotions, à établir des limites et affronter les situations et les personnes difficiles... Et enfin, à construire les bases d'une vie épanouissante, heureuse et libre, la vie que vous désirez vraiment.