#Roman francophone

Une partie rouge

Maggie Nelson, Julia Deck, Edouard Louis

Maggie Nelson travaille à un recueil de poésie, Jane, un meurtre , livre qui revisite l'histoire de sa tante Jane Mixer, assassinée en 1969 dans le Michigan. Trente-cinq ans plus tard, l'affaire est encore irrésolue. Tout va basculer lorsque l'autrice reçoit un appel de sa mère lui annonçant que la police a trouvé un nouveau suspect, un certain Leiterman, sexagénaire et infirmier à la retraite. Un procès aura lieu. Nelson va y assister avec sa mère et son grand-père, contraints de se confronter à nouveau aux images choquantes du meurtre et à un passé enfoui dans la mémoire familiale. Maggie Nelson n'oublie pas. Celle que son grand-père ne peut s'empêcher d'appeler "Jane' par mégarde se reconnaît dans cette femme qu'elle n'a pourtant jamais rencontrée, dont la vie et le destin font écho à ses propres questionnements. Avec Une Partie rouge , Maggie Nelson nous offre une méditation sur ces fantômes qui peuplent nos vies et que l'on tait. L'autrice crée une forme hybride et poétique qui impose une réalité brutale au silence pesant, la juge, la confronte et la fait plier par l'écriture.

Par Maggie Nelson, Julia Deck, Edouard Louis
Chez Editions du sous-sol

|

Auteur

Maggie Nelson, Julia Deck, Edouard Louis

Editeur

Editions du sous-sol

Genre

Littérature anglo-saxonne

Une partie rouge

Maggie Nelson trad. Julia Deck

Paru le 18/09/2025

256 pages

Editions du sous-sol

13,00 €

9782386630293
