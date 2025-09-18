Le Bouclier des Oiselles Tome 1 . Edition collector

Etre l'Oiselle n'est pas un privilège. C'est un piège. Des siècles plus tôt, les dieux ont libéré des monstres sur les cinq royaumes de Calandra pour rappeler aux mortels leur insignifiance. Mais je n'ai jamais eu besoin d'une divinité pour me rappeler la mienne. En tant que princesse, mon seul devoir est d'obéir au roi. Régner ne faisait pas partie de mon destin. Pas plus que me battre. Jusqu'au jour où un chasseur de monstres légendaire navigue jusqu'à nos côtes, accompagné de son prince. Celui-ci ruine ma vie en exigeant que je l'épouse. Forcée de signer un traité magique avec mon propre sang, me voilà conduite vers le plus dangereux des royaumes. A mes côtés : un guerrier qui me méprise autant que je le déteste et un mari que je connais à peine. On attend de moi que je sois reine, espionne, sacrifice. Mais que se passerait-il si je refusais le rôle que l'on m'a choisi ? Si j'établissais mes propres règles ? La seule façon de vaincre les monstres que nous craignons le plus est d'en devenir un soi-même. Traduit de l'anglais par Lionel Evrard RESERVE A UN PUBLIC AVERTI