Le Mini-guide ultime de la protection énergétique

La boîte à outils de la protection énergétique Dans ce mini-guide ultra-complet, vous trouverez des clés concrètes pour préserver et renforcer votre énergie au quotidien. - Découvrez les essentiels de l'artisan de lumière : ancrage, alignement, intuition, gratitude, purification... - Apprenez à préserver votre taux vibratoire, à prendre soin de votre aura et de vos chakras... - Intégrez 30 protocoles et rituels puissants pour vous protéger et protéger votre maison, votre couple et votre famille : bulle de lumière, bouclier lumineux, purification d'un objet, libération karmique, barrage au mauvais oeil... Coach certifiée, Anne-Sophie Casper enseigne le Reiki Usui et propose des accompagnements holistiques personnalisés. Elle est l'auteure de nombreux livres et oracles, dont l'ouvrage best-seller Le Guide du magnétisme (Ed. Rustica).