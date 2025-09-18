Mes 40 soins de guérisseuse

40 soins énergétiques puissants pour vous apporter énergie, paix et puissance d'action. Libérer le stress, réparer une blessure d'enfance, couper des liens toxiques, attirer l'abondance ou encore contacter un défunt... Chaque soin énergétique de ce coffret est un cadeau pour tout votre être. Enregistrés avec des habillages sonores spécifi ques (bols tibétains pour désintoxiquer, fréquence de 432 hertz pour apaiser, tambour pour s'ancrer...), ils vous permettront de recevoir l'énergie dont vous avez besoin pour atteindre l'équilibre émotionnel et l'harmonie. 40 cartes | 1 livre complet 40 soins énergétiques audio Sandrine Muller est magnétiseuse, guérisseuse et chamane. Elle anime des stages et diffuse ses enseignements via sa chaîne YouTube. Elle est également l'auteure de plusieurs best-sellers.