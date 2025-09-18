Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Mes 40 soins de guérisseuse

Aurélie Lequeux, Sandrine Muller

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
40 soins énergétiques puissants pour vous apporter énergie, paix et puissance d'action. Libérer le stress, réparer une blessure d'enfance, couper des liens toxiques, attirer l'abondance ou encore contacter un défunt... Chaque soin énergétique de ce coffret est un cadeau pour tout votre être. Enregistrés avec des habillages sonores spécifi ques (bols tibétains pour désintoxiquer, fréquence de 432 hertz pour apaiser, tambour pour s'ancrer...), ils vous permettront de recevoir l'énergie dont vous avez besoin pour atteindre l'équilibre émotionnel et l'harmonie. 40 cartes | 1 livre complet 40 soins énergétiques audio Sandrine Muller est magnétiseuse, guérisseuse et chamane. Elle anime des stages et diffuse ses enseignements via sa chaîne YouTube. Elle est également l'auteure de plusieurs best-sellers.

Par Aurélie Lequeux, Sandrine Muller
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Aurélie Lequeux, Sandrine Muller

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Esotérisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mes 40 soins de guérisseuse par Aurélie Lequeux, Sandrine Muller

Commenter ce livre

 

Mes 40 soins de guérisseuse

Aurélie Lequeux, Sandrine Muller

Paru le 18/09/2025

40 pages

Leduc.s éditions

25,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385641481
9782385641481
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.