10 jours pour une love story

Marion Schwartz, Kirsty Greenwood

ActuaLitté
Si elle n'était pas déjà morte, Delphie mourrait de honte. Elle vient de s'étouffer avec un infâme hamburger cuit au micro-ondes, et la voilà maintenant à Evermore dans la salle d'attente de l'au-delà, vêtue d'une abominable chemise de nuit devant un homme très séduisant. Alors qu'ils font connaissance, l'étincelle jaillit et Delphie pense avoir enfin rencontré son âme soeur. Mais catastrophe, à la suite d'une erreur administrative, il est renvoyé sur Terre, plus précisément à Londres ! Heureusement, Delphie se voit offrir une dernière chance : dix jours sur Terre pour retrouver son bel inconnu et l'embrasser. Si elle réussit, elle sera autorisée à rester avec lui, sinon tout ce qui l'attend est un aller simple pour l'au-delà... "Kirsty Greenwood s'inspire de la série The Good Place pour créer une comédie romantique effrontée, pleine de lumière et de rires". ELLE UK Kirsty Greenwood est née et a grandi dans une petite ville près de Manchester. Elle est l'autrice de sept comédies romantiques, toutes bestsellers du USA Today. Lorsqu'elle n'est pas en train d'écrire, elle compose des comédies musicales et explore Londres où elle vit avec son mari. 10 jours pour une love story a été sélectionné par les lecteurs de Goodreads dans la catégorie Meilleure comédie romantique 2024. Traduit de l'anglais par Marion Schwartz

Chez Charleston éditions

Charleston éditions

Roman d'amour, roman sentiment

Paru le 18/09/2025

432 pages

Charleston éditions

22,90 €

9782385294588
