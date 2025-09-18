Porsche RS

Aérodynamiques, légers, puissants et équilibrés : les modèles RS de Porsche symbolisent la compétition hautes performances. Depuis plus de cinquante ans, les initiales RS accompagnent toutes les générations de Porsche 911. Les voitures portant ces lettres font rêver les puristes et poussent les amateurs de sensations fortes à leurs limites. Ayant travaillé en étroite collaboration avec Porsche, les deux auteurs présentent ces versions particulières et fascinantes avec des détails techniques, de nombreuses photos et des anecdotes passionnantes sur leur développement. Les journalistes Fabian Hoberg et Constantin Bergander ainsi que le photographe Peter Besser abordent le chapitre le plus rapide de l'histoire de Porsche. Ce livre retrace la saga RS : de la Porsche 911 et son charismatique nez de canard au système sophistiqué de réduction de la traction, des carrosseries en tôle fine aux portes en carbone, du moteur à carburateur de 2, 7 litres au bloc de 4, 0 litres avec commande rigide des soupapes. Rédigé de manière détaillée et méticuleuse, avec une narration divertissante accompagnée de citations des créateurs de la RS, cet ouvrage décrit tous les dérivés RS de la Porsche 911 - de la légendaire 911 Carrera RS 2. 7 à l'actuelle.