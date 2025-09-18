Les Tenseurs

Découvrez les pouvoirs du tenseur, véritable outil de radiesthésie Est-ce que ce repas est bon pour moi ? Mes reins sont-ils affaiblis ? Ma force vitale circule-t-elle librement ? Mes vêtements émettent-ils des produits chimiques ? Y a-t-il une veine d'eau sous mon lit qui perturbe mon sommeil ? Avec le tenseur, vous disposez d'un outil simple et fiable pour obtenir des réponses à toutes vos questions en accédant directement à la connaissance de votre propre inconscient et de celle de l'inconscient collectif et en rendant visibles des vibrations subtiles via le balancement de la tige. Il est même possible de retrouver des objets perdus et de rechercher des champs de perturbation dans une pièce. Markus Schirner, spécialisé dans la radiesthésie depuis des décennies, vous explique tout ce que vous devez savoir sur la mise en pratique du tenseur d'une manière claire et accessible. De nombreux exercices vous permettent de prendre rapidement des décisions éclairées, de vous protéger des influences négatives, d'améliorer votre bien-être et de rester heureux et en bonne santé sur le long terme.