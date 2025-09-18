Inscription
#Album jeunesse

Toc ! Toc ! Toc ! Dans la forêt

Valeria Valenza

ActuaLitté
Un livre sonore tout carton, où en frappant doucement sur le flap, on entend le cri de l'animal pour deviner qui se cache sous le flap. "Noisette l'écureuil souhaite bonne nuit à ses amis. Qui habite dans le terrier ? Et dans le creux de l'arbre ? Frappe à la porte pour le découvrir ! " En frappant doucement sur le flap, l'enfant entend le cri de l'animal. Un concept innovant pour favoriser l'écoute et l'imagination. Au dos du flap, on trouve une information courte sur l'animal. Un livre tout carton, avec 5 grands flaps et des illustrations tendres, pour favoriser la dextérité des petites mains et amuser les tout-petits, à partir de 12 mois.

Par Valeria Valenza
Chez 1, 2, 3 Soleil !

Auteur

Valeria Valenza

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Livres sonores

Toc ! Toc ! Toc ! Dans la forêt

Valeria Valenza

Paru le 18/09/2025

1, 2, 3 Soleil !

13,95 €

ActuaLitté
9782384534067
© Notice établie par ORB
