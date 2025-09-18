Inscription
#Roman jeunesse

Des lueurs dans le marais

Valérie de La Torre

ActuaLitté
Max ne peut pas suivre un stage pour les vacances comme d'habitude et devra se contenter cette fois de passer la semaine chez ses grands-parents. Heureusement, la présence sur place de son cousin Maël, qui prépare un championnat de cerf-volant, et d'Eléane, aux jolis yeux verts, rend cette perspective plus attrayante. Une nuit, cependant, Max découvre d'étranges lueurs dans le marais voisin, et décide d'enquêter sur leur origine. Son séjour prend alors une tout autre tournure, au péril peut-être de sa propre vie.

Par Valérie de La Torre
Chez Le Muscadier

|

Auteur

Valérie de La Torre

Editeur

Le Muscadier

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Paru le 25/09/2025

Le Muscadier

13,50 €

9782383020714
