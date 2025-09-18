Des lueurs dans le marais

Max ne peut pas suivre un stage pour les vacances comme d'habitude et devra se contenter cette fois de passer la semaine chez ses grands-parents. Heureusement, la présence sur place de son cousin Maël, qui prépare un championnat de cerf-volant, et d'Eléane, aux jolis yeux verts, rend cette perspective plus attrayante. Une nuit, cependant, Max découvre d'étranges lueurs dans le marais voisin, et décide d'enquêter sur leur origine. Son séjour prend alors une tout autre tournure, au péril peut-être de sa propre vie.