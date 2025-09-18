Inscription
#Essais

Un monde sans boussole

Amin Maalouf

ActuaLitté
Un regard lucide - mais jamais désespéré - sur les dérèglements politiques et les fractures identitaires du monde d'aujourd'hui. Depuis plus de trente ans, Amin Maalouf analyse avec une acuité remarquable son époque, marquée par une nette accélération des turbulences, l'essor des fractures identitaires, le déclin des équilibres mondiaux, l'épuisement des civilisations - orientales comme occidentales. Les peuples s'enfoncent dans l'individualisme, tandis que les cultures et les systèmes de valeurs s'affaiblissent. En parallèle pèsent les menaces climatiques, la course aux armements et un affrontement de plus en plus délétère entre les grands blocs. Face à ces dérèglements, Amin Maalouf se réclame d'un humanisme ouvert et veut croire que de ce tumulte peut surgir un "âge adulte" de l'humanité : peut-elle encore trouver dans ce monde confus et labyrinthique un chemin vers un avenir plus apaisé ? Ce volume réunit les quatre essais majeurs de l'auteur : Les Identités meurtrières , Le Dérèglement du monde , Le Naufrage des civilisations et Le Labyrinthe des égarés . Enrichis de textes inédits, ils offrent une plongée fascinante dans la pensée d'un écrivain qui éclaire les grands enjeux de notre temps avec sensibilité et clairvoyance.

Par Amin Maalouf
Chez Bouquins (Editions)

|

Auteur

Amin Maalouf

Editeur

Bouquins (Editions)

Genre

Actualité politique internatio

Un monde sans boussole

Amin Maalouf

Paru le 18/09/2025

33 pages

Bouquins (Editions)

34,00 €

ActuaLitté
9782382926635
© Notice établie par ORB
