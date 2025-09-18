Inscription
#Imaginaire

La mémoire des miroirs

Eric Simard

Un beau roman sur les liens et traumatismes transgénérationnels Paris, 2036. Ugo Marcande est un jeune " passeur temporel " qui utilise la mémoire des miroirs pour transférer ses clients dans le passé. Un matin, il est contacté par Yana Lysenko, fille d'un homme d'affaires ukrainien fortuné. Mais le jeune homme découvre à ses dépens que Yana n'est pas une cliente comme les autres. Les menaces et les secrets s'immiscent peu à peu dans sa vie. Le passé a de plus en plus le goût du sang. Pourquoi Yana est-elle prête à tout pour remonter le temps ?

Par Eric Simard
Chez Scrineo

Auteur

Eric Simard

Editeur

Scrineo

Genre

Mondes futuristes

La mémoire des miroirs

Eric Simard

Paru le 18/09/2025

Scrineo

16,90 €

9782381674261
