Un beau roman sur les liens et traumatismes transgénérationnels Paris, 2036. Ugo Marcande est un jeune " passeur temporel " qui utilise la mémoire des miroirs pour transférer ses clients dans le passé. Un matin, il est contacté par Yana Lysenko, fille d'un homme d'affaires ukrainien fortuné. Mais le jeune homme découvre à ses dépens que Yana n'est pas une cliente comme les autres. Les menaces et les secrets s'immiscent peu à peu dans sa vie. Le passé a de plus en plus le goût du sang. Pourquoi Yana est-elle prête à tout pour remonter le temps ?