L'entremonde

Marc Bati, Nadeige Imbert

ActuaLitté
Thomas est un trentenaire Parisien, et sa vie n'est pas des plus simples. Il a de sérieux problèmes psychologiques qui rendent son rapport à la réalité quelque peu instable. Il est sujet à des pertes de conscience incontrôlables durant lesquelles son esprit s'évade et voyage dans un univers mystérieux appelé l'Entremonde, peuplé d'énigmatiques fureteurs. Ces épisodes ne sont pas sans conséquence sur sa vie personnelle. Estelle, sa compagne, ne supporte plus ses " absences " et envisage de le quitter. Lors de l'une de ses incursions dans l'Entremonde, Thomas va faire la rencontre d'Axelle, une jeune femme énigmatique qui semble connaître bien mieux que lui les usages de cet univers étrange. Axelle est-elle réelle ou imaginaire ? Est-ce que Thomas fuit la réalité et les contingences matérielles ? On serait tenté de le croire tant les raisons sont nombreuses. Comment réagir face à l'immense vague de fond qui secoue la société, quand on est directement impacté par la vague de licenciement qui accompagne la généralisation de l'usage des IA. Comment résister à l'inexorable montée du fascisme et de l'intolérance dans une société ou l'inversion des valeurs devient systémique. Thomas ne cesse de basculer d'un monde à l'autre, et il est bien incapable de savoir lequel est le plus fou. Sans oublier la question centrale : mais qui est donc le Brigh Al Baïkar ?

Par Marc Bati, Nadeige Imbert
Chez Massot Editions

|

Auteur

Marc Bati, Nadeige Imbert

Editeur

Massot Editions

Genre

Fantastique

L'entremonde

Marc Bati

Paru le 18/09/2025

62 pages

Massot Editions

15,90 €

9782380354560
