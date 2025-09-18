Inscription
#Essais

A l'écoute de votre âme

Jenna Blossoms

A travers des enseignements profonds et de multiples exercices guidés, Jenna Blossoms nous ouvre la porte d'une connexion intime et simple avec votre âme. Et si votre âme essayait de vous parler depuis toujours ? En vous réside une guidance précieuse, une boussole intérieure qui ne demande qu'à s'exprimer pour éclairer votre chemin. Mais savez-vous vraiment l'écouter ? A travers des enseignements profonds et de multiples exercices guidés, Jenna Blossoms vous ouvre la porte d'une connexion intime et simple avec votre âme. Au fil des pages, vous découvrirez pourquoi elle a choisi cette vie, ce qu'elle est venue y apprendre, comment entendre ses messages avec clarté ainsi que le sens des défis de votre existence. Laissez-vous guider vers une vie plus alignée, plus vibrante et plus riche de sens...

Par Jenna Blossoms
Chez Exergue

Auteur

Jenna Blossoms

Editeur

Exergue

Genre

Esotérisme

A l'écoute de votre âme

Jenna Blossoms

Paru le 18/09/2025

248 pages

Exergue

19,90 €

9782361889708
