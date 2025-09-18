La merveilleuse histoire de Bordeaux

Toute l'histoire de Bordeaux, illustrée avec humour et délicatesse. L'Histoire comme un conte L'objectif de cette collection est de ré-enchanter des sujets d'histoire ou de société. Des ouvrages courts et illustrés qui s'adressent au plus grand nombre, au sens noble du terme. Son lien avec le vin, celui avec les Anglais, le rôle des Girondins durant la Révolution, son architecture unique qui aurait inspiré Haussmann à Paris... Bordeaux cultive sa singularité depuis l'époque romaine et son sens de la discrétion préserve encore mille secrets délectables. Sans compter celles et ceux qui ont écrit sa légende : Aliénor d'Aquitaine, le Prince noir, Montaigne, Montesquieu... Découvrez l'histoire de Bordeaux et les multiples anecdotes qu'Agathe Rivière Corre distille tout au long de l'ouvrage, illustré avec humour et délicatesse.