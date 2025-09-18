Inscription
La merveilleuse histoire de Bordeaux

Agathe Corre

ActuaLitté
Toute l'histoire de Bordeaux, illustrée avec humour et délicatesse. L'Histoire comme un conte L'objectif de cette collection est de ré-enchanter des sujets d'histoire ou de société. Des ouvrages courts et illustrés qui s'adressent au plus grand nombre, au sens noble du terme. Son lien avec le vin, celui avec les Anglais, le rôle des Girondins durant la Révolution, son architecture unique qui aurait inspiré Haussmann à Paris... Bordeaux cultive sa singularité depuis l'époque romaine et son sens de la discrétion préserve encore mille secrets délectables. Sans compter celles et ceux qui ont écrit sa légende : Aliénor d'Aquitaine, le Prince noir, Montaigne, Montesquieu... Découvrez l'histoire de Bordeaux et les multiples anecdotes qu'Agathe Rivière Corre distille tout au long de l'ouvrage, illustré avec humour et délicatesse.

Par Agathe Corre
Chez HC Editions

|

Auteur

Agathe Corre

Editeur

HC Editions

Genre

Ouvrages généraux

La merveilleuse histoire de Bordeaux

Agathe Corre

Paru le 18/09/2025

112 pages

HC Editions

14,50 €

9782357208742
