Cette nouvelle édition, entièrement enrichie et actualisée, s'adresse aux étudiants en chirurgie dentaire désireux de réussir l'internat en odontologie ainsi que le Certificat de Synthèse Clinique et Thérapeutique en Odontologie (CSCT). Cette nouvelle édition, entièrement enrichie et actualisée, s'adresse aux étudiants en chirurgie dentaire désireux de réussir l'internat en odontologie ainsi que le Certificat de Synthèse Clinique et Thérapeutique en Odontologie (CSCT). Structuré sous forme de fiches synthétiques, l'ouvrage intègre les mots-clés incontournables et propose une vision claire et hiérarchisée des connaissances attendues au concours. Elaboré par un étudiant ayant obtenu un excellent classement, ce support de révision puise ses contenus dans des sources variées et validées, pour offrir un outil unique, complet et immédiatement exploitable. Les six disciplines fondamentales de l'internat sont abordées : - Chirurgie orale - Parodontologie - Odontologie conservatrice - endodontie - Prothèse - Pédodontie - Orthopédie dento-faciale Concis, pédagogique et conforme aux exigences actuelles des épreuves, cet ouvrage s'impose comme un allié indispensable pour accompagner les étudiants dans leur préparation et les guider vers la réussite