Viens jouer, petit ours !

Un livre sonore avec une jolie musique et une marionnette-doudou d'ourson qui grogne quand on l'anime ! Petit ours a très envie de jouer à cache-cache avec ses amis. Mais où sont-ils passés ? Dans ce livre sonore tout-doux, le tout-petit découvre une histoire d'adorables animaux, une marionnette d'ourson qui grogne quand on l'anime (le son s'enclenche quand on place le doigt dans la marionnette), et une puce sonore avec une jolie musique ! Dans la même collection : - Bonne nuit, petit chien ! - Bonjour, petit poussin ! - Au lit, petite souris !