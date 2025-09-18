La méthode simple pour arrêter de vapoter

La Méthode Allen Carr pour arrêter le vapotage ! La Méthode simple d'Allen Carr est un phénomène mondial, prouvée cliniquement et garantie sans substitue pour l'addiction à la nicotine. D'abord utilisée comme une méthode efficace de renommée internationale pour arrêter la cigarette, cette approche pointue s'attaque désormais au système de consommation de nicotine le plus répandu : le vapotage. Cette méthode s'attaque à l'addiction sous un angle nouveau. Plutôt que d'employer la peur ou d'imposer des restrictions douloureuses à vos habitudes de vapotage, elle déconstruit les dynamiques mentales à l'origine des comportements addictifs. Ainsi, elle efface complètement l'envie de vapoter sans effort de volonté ou sacrifice. Que vous utilisiez des cigarettes électroniques, des vapoteuses, des " puffs " ou vape , cette méthode fonctionnera pour vous. Vous n'avez qu'à lire ce livre dans son intégralité, suivre toutes les instructions et vous serez libres de votre addiction à la nicotine. En 1983, Allen Carr a conçu La Méthode simple pour en finir avec la cigarette , qui deviendra un best-seller vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde. Il est considéré comme l'expert n°1 de l'assistance aux fumeurs et a adapté sa méthode à de nombreux autres domaines. Retrouvez les méthodes de l'auteur sur : www. allencarr. com