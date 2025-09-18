Inscription
La Méthode Allen Carr pour dire stop à l'alimentation compulsive ! Est-ce que vous mangez même lorsque vous n'avez pas faim ? Ou lorsque vous êtes en contrarié et en colère ? Mangez-vous dans une tentative de contrôler vos émotions ? La Méthode Allen Carr a aidé des millions de fumeurs du monde entier à arrêter la cigarette, et elle a depuis été adapté à d'autres addictions telles que l'alcool ou les jeux d'argent. Cette méthode fonctionne en déconstruisant les dynamiques cérébrales qui sont à l'origine de cet objet qui nous fait du mal, permettant de se défaire de l'addiction en elle-même plutôt que de simplement vous restreindre. Avec La Méthode simple pour arrêter de manger ses émotions , vous pourrez manger autant de votre nourriture préférée que vous le voudrez, et quand vous le voudrez. Vous pèserez un poids idéal sans régime, sport intensif ou sentiment de restriction. Vous avez du mal à le croire ? Lisez ce livre. En 1983, Allen Carr a conçu La Méthode simple pour en finir avec la cigarette , qui deviendra un best-seller vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde. Il est considéré comme l'expert n°1 de l'assistance aux fumeurs et a adapté sa méthode à de nombreux autres domaines. Retrouvez les méthodes de l'auteur sur : www. allencarr. com

Chez Pocket

|

Auteur

Véronique Gourdon, Allen Carr

Editeur

Pocket

Genre

Gestion des émotions

Paru le 18/09/2025

272 pages

Pocket

9,90 €

Scannez le code barre 9782266355148
9782266355148
