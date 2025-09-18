La Méthode Allen Carr pour dire stop à l'alimentation compulsive ! Est-ce que vous mangez même lorsque vous n'avez pas faim ? Ou lorsque vous êtes en contrarié et en colère ? Mangez-vous dans une tentative de contrôler vos émotions ? La Méthode Allen Carr a aidé des millions de fumeurs du monde entier à arrêter la cigarette, et elle a depuis été adapté à d'autres addictions telles que l'alcool ou les jeux d'argent. Cette méthode fonctionne en déconstruisant les dynamiques cérébrales qui sont à l'origine de cet objet qui nous fait du mal, permettant de se défaire de l'addiction en elle-même plutôt que de simplement vous restreindre. Avec La Méthode simple pour arrêter de manger ses émotions , vous pourrez manger autant de votre nourriture préférée que vous le voudrez, et quand vous le voudrez. Vous pèserez un poids idéal sans régime, sport intensif ou sentiment de restriction. Vous avez du mal à le croire ? Lisez ce livre. En 1983, Allen Carr a conçu La Méthode simple pour en finir avec la cigarette , qui deviendra un best-seller vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde. Il est considéré comme l'expert n°1 de l'assistance aux fumeurs et a adapté sa méthode à de nombreux autres domaines. Retrouvez les méthodes de l'auteur sur : www. allencarr. com