Le grand voyage ; Le retour d'Ayla

Des aventures, des amours, des voyages aux temps préhistoriques. Ayla et Jondalar poursuivent leur traversée des steppes immenses du continent européen. Mais la femme et le géant aux cheveux d'or suscitent le trouble et l'effroi sur leur passage. Les peuples rudes qu'ils rencontrent vivent de la chasse et de la cueillette mais n'ont jamais vu d'animaux domestiques, et ce couple étrange qui se déplace à cheval, accompagné d'un loup apprivoisé, soulèvent bien des interrogations... En quête de leur foyer, Ayla et Jondalar sauront-ils échapper aux pièges que leur tendent la nature et les peuples qui l'habitent ?