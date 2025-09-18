Inscription
#Polar

Loin de la fureur du monde

Jérôme Camut, Nathalie Hug

ActuaLitté
Il est la rumeur, et personne ne l'attrapera ! Massif des Pyrénées. Alix vient d'être nommée policière municipale quand la disparition de son meilleur ami la pousse à s'aventurer seule dans la forêt primaire de la Mâchecombe. Une zone interdite qui jouit d'une sombre réputation. On raconte en effet que nombre de ceux qui s'y sont risqués n'en sont jamais revenus. Mais Alix ne craint pas la rumeur et, pour ceux qu'elle aime, elle braverait les pires dangers. Ce qu'elle ignore, c'est qu'elle s'apprête à entrer sur le territoire de John, un être sauvage et singulier qui manifeste une réelle hostilité envers les hommes...

Jérôme Camut, Nathalie Hug
Chez Pocket

|

Auteur

Jérôme Camut, Nathalie Hug

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

Loin de la fureur du monde

Jérôme Camut, Nathalie Hug

Paru le 18/09/2025

538 pages

Pocket

10,30 €

9782266352987
