Loin de la fureur du monde

Il est la rumeur, et personne ne l'attrapera ! Massif des Pyrénées. Alix vient d'être nommée policière municipale quand la disparition de son meilleur ami la pousse à s'aventurer seule dans la forêt primaire de la Mâchecombe. Une zone interdite qui jouit d'une sombre réputation. On raconte en effet que nombre de ceux qui s'y sont risqués n'en sont jamais revenus. Mais Alix ne craint pas la rumeur et, pour ceux qu'elle aime, elle braverait les pires dangers. Ce qu'elle ignore, c'est qu'elle s'apprête à entrer sur le territoire de John, un être sauvage et singulier qui manifeste une réelle hostilité envers les hommes...