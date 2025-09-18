Inscription
#Roman francophone

Isidor, une vie juive

Matthieu Dumont, Shelly Kupferberg

Journaliste reconnue en Allemagne, Shelly Kupferberg replonge dans son histoire familiale pour raconter l'ascension et la chute tragique de son arrière-grand-oncle dans la Vienne de l'entre-deux guerres. Dans la Vienne des années 1930 bruissent les échos d'un ordre politique nouveau. Comme tant d'autres, Isidor est persuadé que rien ni personne ne peut l'atteindre. Mais, en 1938, c'est l'Anschluss et tout bascule. Près de quatre-vingts ans plus tard, son arrière-petite-nièce, Shelly Kupferberg, retrace le destin incroyable de cet homme parti de rien et devenu un personnage influent de la haute société autrichienne. S'appuyant sur des documents officiels, des lettres ou encore le journal de son grand-père, elle raconte le parcours d'un homme qui souhaitait faire de sa vie une oeuvre d'art et n'a pas su voir la haine et la violence qui couvaient sous les ors des appartements de ses plus proches amis...

Chez Pocket

Auteur

Matthieu Dumont, Shelly Kupferberg

Editeur

Pocket

Genre

Littérature Allemande

Isidor, une vie juive

Shelly Kupferberg trad. Matthieu Dumont

Paru le 25/09/2025

224 pages

Pocket

8,40 €

9782266352918
