Les lilas de Garrowgate Hall

Lorsque le monde d'une jeune aristocrate britannique s'affondre, elle renoue avec son ancienne femme de chambre dans une émouvante histoire de sororité et de soif de liberté. Angleterre, 1897. A l'orée de ses vingt-quatre ans, Rowena Blythe est promise au mariage. Son titre et sa beauté la destinent à un homme de son rang, mais une rencontre avec un mystérieux peintre polonais la pousse à prendre la plus folle décision de sa vie : quitter le confort de la société aristocratique pour suivre son amant au pays de Galles. Une décision à la fois dangereuse, insensée... et tout à fait enivrante. Mais très vite, Rowena découvre le vrai visage de l'homme dont elle est tombée amoureuse. Un homme brutal, caractériel et volage qui l'abandonne sans ressource. Rejetée par sa famille, Rowena ne peut désormais compter que sur sa volonté et sa détermination pour survivre.