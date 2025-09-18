Marionnettes au crochet

Il était une fois... 28 adorables marionnettes à doigts à crocheter sur le thème des contes Par @tisanecrochet Découvrez dans ce livre les contes de votre enfance revisités par Tisane crochet ! Inspirée par les animaux et personnages de contes tels que le petit chaperon rouge, Pierre et le loup, boucle d'or et les trois ours, les trois petits cochons, Hansel et Gretel ou encore la princesse et la grenouille, l'autrice vous propose de crocheter des marionnettes à placer sur les doigts . Elles peuvent aussi bien être placées sur vos doigts, pour raconter une histoire, que sur ceux de votre enfant pour que celui-ci puisse jouer et inventer ses propres histoires ! Petits héros et héroïnes, créatures fantatisques, rois et reines, animaux des contes... tous sont magnifiquement mis en valeur par les superbes photos de @jesussauvage. Ces projets simples et rapides à crocheter sont accessibles aux débutants, qui trouveront en introduction toutes les explications pour se lancer pas à pas. De quoi constituer une formidable terrain de jeu pour vos enfants ! Entrez dans l'univers des contes revisités par Tisane crochet et découvrez : - le matériel nécessaire - les points de base en pas à pas pour apprendre le crochet - toutes les étapes pour crocheter une marionnette et la personnaliser (broderies, accessoires) - 28 marionnettes à crocheter spécialement créées pour les débutants : petit chaperon rouge, grand-mère, grand-père, chasseur, boucle d'or, les 3 ours, pierre, le loup, Hansel, Gretel, bonhomme pain d'épice, sorcière, fée, princesse, prince, chevalier et chevalière, dragon, ogre, roi et reine, les 3 petits cochons, souris, chat botté, agneau, chèvre, grenouille - en bonus, le tutoriel d'un sac filet pour ranger toutes les marionnettes