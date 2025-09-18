Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Marionnettes au crochet

Crochet Tisane, Tisane Crochet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il était une fois... 28 adorables marionnettes à doigts à crocheter sur le thème des contes Par @tisanecrochet Découvrez dans ce livre les contes de votre enfance revisités par Tisane crochet ! Inspirée par les animaux et personnages de contes tels que le petit chaperon rouge, Pierre et le loup, boucle d'or et les trois ours, les trois petits cochons, Hansel et Gretel ou encore la princesse et la grenouille, l'autrice vous propose de crocheter des marionnettes à placer sur les doigts . Elles peuvent aussi bien être placées sur vos doigts, pour raconter une histoire, que sur ceux de votre enfant pour que celui-ci puisse jouer et inventer ses propres histoires ! Petits héros et héroïnes, créatures fantatisques, rois et reines, animaux des contes... tous sont magnifiquement mis en valeur par les superbes photos de @jesussauvage. Ces projets simples et rapides à crocheter sont accessibles aux débutants, qui trouveront en introduction toutes les explications pour se lancer pas à pas. De quoi constituer une formidable terrain de jeu pour vos enfants ! Entrez dans l'univers des contes revisités par Tisane crochet et découvrez : - le matériel nécessaire - les points de base en pas à pas pour apprendre le crochet - toutes les étapes pour crocheter une marionnette et la personnaliser (broderies, accessoires) - 28 marionnettes à crocheter spécialement créées pour les débutants : petit chaperon rouge, grand-mère, grand-père, chasseur, boucle d'or, les 3 ours, pierre, le loup, Hansel, Gretel, bonhomme pain d'épice, sorcière, fée, princesse, prince, chevalier et chevalière, dragon, ogre, roi et reine, les 3 petits cochons, souris, chat botté, agneau, chèvre, grenouille - en bonus, le tutoriel d'un sac filet pour ranger toutes les marionnettes

Par Crochet Tisane, Tisane Crochet
Chez Solar

|

Auteur

Crochet Tisane, Tisane Crochet

Editeur

Solar

Genre

Couture, tricot

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Marionnettes au crochet par Crochet Tisane, Tisane Crochet

Commenter ce livre

 

Marionnettes au crochet

Crochet Tisane, Tisane Crochet

Paru le 25/09/2025

152 pages

Solar

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782263190148
9782263190148
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.