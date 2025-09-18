Inscription
#Roman étranger

Confidences d'un été

Susan Fletcher

A tout âge, la vie réserve des surprises. Il n'est jamais trop tard ! Entre voyages, aventures et passions, Florrie Butterfield a mené une vie extraordinaire. C'est désormais à Babbington Hall, une charmante résidence nichée dans la campagne anglaise, qu'elle coule des jours paisibles. Pourtant, par un bel après-midi de printemps, tout bascule. L'un de ses voisins est retrouvé mort dans le parc et, ce choc à peine encaissé, la directrice de l'établissement tombe du troisième étage. S'agit-il réellement de simples accidents ? Florrie semble la seule à en douter. Son enquête la plonge dans ses propres souvenirs et réveille un secret enfoui depuis des années, impossible à ignorer désormais.

Par Susan Fletcher, Sarah Tardy, Susan Fletcher
Presses de la Cité

|

Auteur

Susan Fletcher, Sarah Tardy, Susan Fletcher

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Littérature anglo-saxonne

Confidences d'un été

Susan Fletcher, Susan Fletcher trad. Sarah Tardy

Paru le 18/09/2025

480 pages

Presses de la Cité

23,00 €

9782258208841
