Confidences d'un été

A tout âge, la vie réserve des surprises. Il n'est jamais trop tard ! Entre voyages, aventures et passions, Florrie Butterfield a mené une vie extraordinaire. C'est désormais à Babbington Hall, une charmante résidence nichée dans la campagne anglaise, qu'elle coule des jours paisibles. Pourtant, par un bel après-midi de printemps, tout bascule. L'un de ses voisins est retrouvé mort dans le parc et, ce choc à peine encaissé, la directrice de l'établissement tombe du troisième étage. S'agit-il réellement de simples accidents ? Florrie semble la seule à en douter. Son enquête la plonge dans ses propres souvenirs et réveille un secret enfoui depuis des années, impossible à ignorer désormais.