Bestiaire d'ici et d'ailleurs

Dino Buzzati, Delphine Gachet

Inédit en France, l'abécédaire animalier qui donne suite au Bestiaire magique , par le maître italien Dino Buzzati. Dans le Bestiaire d'ici et d'ailleurs , la parole est donnée aux animaux, ces créatures qui, selon Buzzati, semblent " bien plus belles, gentilles, honnêtes et bonnes que nous ". Car ce recueil qui nous invite à renverser notre perception pour adopter le point de vue des animaux éveille nos sentiments, mais il nous met également face à nos contradictions, nos insuffi sances, notre cruauté. Avec l'ironie et le cynisme qui lui sont propres, Buzzati replace ici l'animal au coeur du discours pour remettre en question ce monde que nous côtoyons depuis toujours mais que nous n'avons peut-être pas observé du bon oeil. -------------------------------- " Buzzati, face à la question animale, était très en avance sur son temps. " Delphine Gachet " Un inimitable auteur de contes et de nouvelles. " L'Express " En lisant Buzzati il nous revient en mémoire le mot de Grandville : "Tout peut se métamorphoser en tout". " Le Monde

Par Dino Buzzati, Delphine Gachet
Chez Robert Laffont

Dino Buzzati, Delphine Gachet

Editeur

Robert Laffont

Genre

Littérature Italienne

Bestiaire d'ici et d'ailleurs

Dino Buzzati trad. Delphine Gachet

Paru le 18/09/2025

33 pages

Robert Laffont

10,50 €

9782221279724
