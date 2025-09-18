Catherine Grynfogel nous invite à une passionnante promenade dans le temps, illustrée par de nombreux exemples, de la naissance du concept de " génocide " à nos jours. Tout ce que vous devriez savoir et qui ne vous a jamais été expliqué. On parle de génocide, mais sait-on de quoi on parle ? Le " génocide " est aujourd'hui une notion galvaudée, mal utilisée mais revendiquée à grands cris. Depuis quelques temps, il fait l'objet d'une instrumentalisation sur la scène politico-médiatique, permettant à certains de jeter l'opprobre sur d'autres. Cet ouvrage a pour ambition de dessiner les contours du concept de " génocide " pour mieux l'expliquer : sur quel terreau se développe-t-il ? Quelles en sont les étapes ? D'où provient-il ? En revenant aux fondamentaux, l'autrice retrace l'histoire du génocide, de ses plus lointaines origines à sa concrétisation, d'abord dans la pensée et les écrits de son créateur, Raphael Lemkin, ensuite dans les solutions de la seconde Guerre mondiale et dans la Convention sur le génocide, enfin à travers les applications les plus récentes qu'en font les tribunaux, internationaux et nationaux. Qu'en est-il aujourd'hui du génocide ? Catherine Grynfogel répond à cette question dans un langage clair, précis, et intelligible pour tous.