#Roman jeunesse

Dans la peau d'une cheffe

Chrysostome Gourio, Gabriel Germain

Plongez votre enfant dans l'univers passionnant de la haute gastronomie avec ce livre-jeu où il devient la cheffe d'un restaurant étoilé le temps d'une soirée pleine de défis culinaires ! Vous êtes sans doute la plus jeune seconde de cuisine que le restaurant n'ait jamais eue dans son équipe. Dès votre embauche, le chef Georges-Wilfried Aldente de la Nouille vous a prise sous son aile et vous a transmis son savoir-faire. Mais ce soir, c'est LE grand soir ! Pour la première fois, vous êtes seule aux commandes de la brigade : c'est vous la cheffe ! Toutes les tables sont réservées, le restaurant sera plein, et on chuchote même qu'un critique culinaire sera de passage. Saurez-vous relever ce défi culinaire de taille ? Ce livre-jeu propose une aventure avec plus de 20 combinaisons et fins différentes , permettant à votre enfant de lire et relire l'histoire à l'infini en découvrant de nouvelles possibilités à chaque lecture. Grâce à un système de choix multiples , c'est lui qui décide du déroulement de l'histoire et qui construit sa propre aventure. Idéal pour les enfants dès 8 ans qui aiment la cuisine , les jeux d'aventure et qui souhaitent découvrir le métier de chef cuisinier de façon ludique et éducative .

Par Chrysostome Gourio, Gabriel Germain
Nathan

Auteur

Chrysostome Gourio, Gabriel Germain

Editeur

Nathan

Genre

Nathan poche

Dans la peau d'une cheffe

Chrysostome Gourio, Gabriel Germain

Paru le 18/09/2025

96 pages

Nathan

6,95 €

9782095046323
