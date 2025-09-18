Inscription
#Roman étranger

Les preuves de mon innocence

Marguerite Capelle, Jonathan Coe

L'arrivée de Liz Truss au 10, Downing Street. Des ultraconservateurs réunis dans un vieux manoir. Une société secrète d'étudiants en plein Cambridge. Plusieurs morts mystérieuses. Des jeunes femmes en quête de vérité. Et une vieille inspectrice bien trop gourmande... Voici quelques ingrédients du nouveau roman virtuose de Jonathan Coe, le plus brillant et charming des auteurs britanniques, qui se joue ici des codes du polar pour mieux dénoncer montée des extrêmes et désinformation.

Par Marguerite Capelle, Jonathan Coe
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Marguerite Capelle, Jonathan Coe

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature anglo-saxonne

Les preuves de mon innocence

Jonathan Coe trad. Marguerite Capelle

Paru le 18/09/2025

480 pages

Editions Gallimard

24,00 €

9782073101976
© Notice établie par ORB
plus d'informations

