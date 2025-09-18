Inscription
#Beaux livres

La maison de Pierre Loti

Claude Stefani, Marie-Laure Lemoine-Danese

ActuaLitté
Pierre Loti a transformé sa modeste maison natale en théâtre aux multiples décors. Officier de marine et collectionneur dans l'âme depuis sa plus tendre enfance, il n'a cessé de rapporter de ses expéditions lointaines mille objets exotiques, pour reconstituer dans sa demeure rochefortaise les lieux tant aimés et en conserver le souvenir. Salon turc, mosquée, chambre arabe, salle renaissance, salle gothique, pagode japonaise, salle chinoise : chaque pièce témoigne du goût des ailleurs et de la mise en scène du maître des lieux, qui aimait y organiser des réceptions costumées. Tous ces décors, aujourd'hui entièrement restitués, nous révèlent le caractère exubérant et romanesque du plus célèbre des écrivains-voyageurs.

Par Claude Stefani, Marie-Laure Lemoine-Danese
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Claude Stefani, Marie-Laure Lemoine-Danese

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Architecture

La maison de Pierre Loti

Claude Stefani, Marie-Laure Lemoine-Danese

Paru le 16/10/2025

64 pages

Editions Gallimard

14,50 €

ActuaLitté
9782073012463
© Notice établie par ORB
