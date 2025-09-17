Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Le mal appliqué

Arno Calleja

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Manuel commence à habiter dans sa voiture. Il décide d'écrire un livre. Ca a toujours été son projet à lui. N'ayant rien à raconter il rend compte des événements. Il se veut secrétaire du réel. Sur un cahier, puis sur son smartphone et enfin sur un vieux Nokia, où il manque cinq lettres. Pour trouver de la matière à lui, il prend l'application Freuday, un psy en ligne, il note les entretiens. Mais plus rien ne se passe : une étrange " grève des événements " s'est abattue, qui le contraindra à écrire autre chose ; et à vivre, innocente, inutile et poétique, la vie du dernier homme.

Par Arno Calleja
Chez Editions Vanloo

|

Auteur

Arno Calleja

Editeur

Editions Vanloo

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le mal appliqué par Arno Calleja

Commenter ce livre

 

Le mal appliqué

Arno Calleja

Paru le 17/09/2025

282 pages

Editions Vanloo

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791093160962
9791093160962
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.