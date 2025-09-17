Bordeaux / Shanghai

Le plaisir est une affaire sérieuse Le fils d'un millionnaire chinois est envoyé en France pour s'occuper de la propriété viticole que son père a achetée. Ce qui ressemble à une punition aux yeux de cet enfant gâté se révèle être un cadeau du ciel le jour où il s'éprend de l'oenologue du château. Pour plaire à cette passionnée, et accessoirement sauver le domaine en péril, le grand gamin frivole et impatient va devoir apprendre que, pour faire correctement certaines choses, il faut prendre son temps. Que ce soit l'amour, ou le vin.