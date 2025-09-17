Une histoire... et au lit ! Une histoire... et debout !

On pense toujours à l'histoire du soir, mais connaissez-vous l'histoire du matin, tout aussi indispensable ? Car quoi de mieux en effet qu'une petite histoire pour s'endormir ou pour démarrer la journée du bon pied. Ce n'est pas la petite Mimi qui dira le contraire, elle qui a bien du mal à se coucher - dans le livre de la nuit, et à se lever - dans le livre de la journée. Des livres jumeaux deux en un pour accompagner les enfants dans les rituels de l'endormissement et du réveil.