#Album jeunesse

Une histoire... et au lit ! Une histoire... et debout !

Emilie Angebault, Maële Vincensini

ActuaLitté
On pense toujours à l'histoire du soir, mais connaissez-vous l'histoire du matin, tout aussi indispensable ? Car quoi de mieux en effet qu'une petite histoire pour s'endormir ou pour démarrer la journée du bon pied. Ce n'est pas la petite Mimi qui dira le contraire, elle qui a bien du mal à se coucher - dans le livre de la nuit, et à se lever - dans le livre de la journée. Des livres jumeaux deux en un pour accompagner les enfants dans les rituels de l'endormissement et du réveil.

Par Emilie Angebault, Maële Vincensini
Chez Thierry Magnier

|

Auteur

Emilie Angebault, Maële Vincensini

Editeur

Thierry Magnier

Genre

Autres éditeurs (P à T)

Une histoire... et au lit ! Une histoire... et debout !

Emilie Angebault, Maële Vincensini

Paru le 17/09/2025

48 pages

Thierry Magnier

16,90 €

ActuaLitté
9791035208707
