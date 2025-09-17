Inscription
#Imaginaire

The Cursed

Suzy Borello, Harper L. Woods

ActuaLitté
La vie m'avait brisée. Gray, lui, m'a détruite. Il l'a trahie. Chaque caresse, chaque baiser, chaque murmure n'était en réalité que mensonge et manipulation. Gray lui a affirmé qu'elle n'était pas qu'un simple pion à ses yeux, et Willow y a cru. Mais la vérité est tout autre, aussi tranchante et assassine qu'une lame empoisonnée : elle n'est qu'une marionnette entre les mains d'un homme dangereux. Mais cela va cesser. Après tout, Gray est son ennemi, il l'a toujours été, et ce n'est pas parce que le coeur de Willow s'enflamme et brûle de désir chaque fois qu'il pose les yeux sur elle que cela va changer quoi que ce soit. A présent, le temps n'est plus à la vengeance, mais à la rédemption. Et Willow est bien déterminée à faire tout ce qui est en son pouvoir pour rectifier les tords qu'elle a causés et protéger son Cercle contre la fureur de Gray. Quel qu'en soit le prix. A propos de l'autrice : Depuis son plus jeune âge, Harper L. Woods est amoureuse des livres et passionnée d'écriture. Ses romances sont réputées pour leur côté sombre et parfois angoissant, mais elles sont toujours aussi sensuelles qu'addictives.

Par Suzy Borello, Harper L. Woods
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Suzy Borello, Harper L. Woods

Editeur

HarperCollins France

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

The Cursed

Harper L. Woods trad. Suzy Borello

Paru le 17/09/2025

350 pages

HarperCollins France

7,90 €

ActuaLitté
9791033924142
© Notice établie par ORB
