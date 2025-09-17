Inscription
#Polar

Les voisins

Amélie Brizio, Gemma Rogers

ActuaLitté
Une nouvelle maison dans un beau quartier, au milieu d'espaces verts. Shelly et sa fille sont ravies d'avoir enfin trouvé le lieu parfait pour s'installer, un refuge où elles seront heureuses. Après deux années très difficiles, ce déménagement est la promesse d'un nouveau départ. Mais quelques heures après avoir déballé leurs affaires, une voisine frappe à leur porte. Elle n'est vraiment pas accueillante, leur faisant clairement comprendre qu'elles ne sont pas les bienvenues. Et puis il y a cette menace terrifiante qu'elle retrouve gravée sur un mur de la maison... Lorsque Shelly découvre que la précédente locataire de sa maison a disparu sans laisser de trace, l'angoisse monte d'un cran. Quelque chose ne tourne vraiment pas rond dans ce quartier si tranquille... A qui peut-elle faire confiance ? Et jusqu'où ses voisins iront-ils pour préserver leurs secrets ?

Par Amélie Brizio, Gemma Rogers
Chez City Editions

|

Auteur

Amélie Brizio, Gemma Rogers

Editeur

City Editions

Genre

Thrillers

Les voisins

Gemma Rogers trad. Amélie Brizio

Paru le 17/09/2025

348 pages

City Editions

20,90 €

ActuaLitté
9782824630366
