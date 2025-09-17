Les voisins

Une nouvelle maison dans un beau quartier, au milieu d'espaces verts. Shelly et sa fille sont ravies d'avoir enfin trouvé le lieu parfait pour s'installer, un refuge où elles seront heureuses. Après deux années très difficiles, ce déménagement est la promesse d'un nouveau départ. Mais quelques heures après avoir déballé leurs affaires, une voisine frappe à leur porte. Elle n'est vraiment pas accueillante, leur faisant clairement comprendre qu'elles ne sont pas les bienvenues. Et puis il y a cette menace terrifiante qu'elle retrouve gravée sur un mur de la maison... Lorsque Shelly découvre que la précédente locataire de sa maison a disparu sans laisser de trace, l'angoisse monte d'un cran. Quelque chose ne tourne vraiment pas rond dans ce quartier si tranquille... A qui peut-elle faire confiance ? Et jusqu'où ses voisins iront-ils pour préserver leurs secrets ?