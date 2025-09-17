Les enfants du feu

Dans le Sud-Ouest de la France, à l'aube de la Première Guerre mondiale, la famille Defawe est prospère. Leur entreprise de métallurgie se développe bien et la relève est assurée par Mathieu et Joachim, les deux frères promis à un bel avenir. Mais tout bascule lorsque leur jeune soeur décède dans des circonstances mystérieuses. Mathieu devient alors un véritable bouc-émissaire : sa mère, femme dure et autoritaire, lui reproche sans cesse cette disparition. Entre l'hostilité permanente et un avenir trop parfaitement tracé, le jeune homme étouffe. Le goût âpre du ressentiment le consumant, Mathieu décide du jour au lendemain de tout quitter, sans explications. Il emporte comme seul bagage le terrible secret du clan Defawe. Un secret qui, des années plus tard, pourrait bien faire voler en éclats le fragile équilibre familial...