Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Au début, c'était juste un bleu

Anne Peignelin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A 90 ans, Lucette ne peut plus rester seule chez elle. Alors ses enfants, Anne et François, trouvent pour elle le meilleur des endroits : une jolie chambre dans un EHPAD charmant. Tout est fait pour les persuader que leur maman y sera bien. Mais rapidement, Lucette change, maigrit et se renferme sur elle-même. Et quand la famille cherche à comprendre, on leur répond toujours de ne pas s'inquiéter. Même lorsque des bleus apparaissent sur son corps, puisque, selon les responsables de l'EHPAD, c'est juste que "oh, vous savez, les personnes âgées, ça marque vite... " . Inlassablement, ils affirment que "tout va bien" . Jusqu'au décès brutal de Lucette. Anne portera plainte contre Orpea pour homicide involontaire juste avant que le scandale n'éclate. Dans ce livre hommage à Lulu, elle raconte l'impensable et dénonce la prise en charge des personnes âgées. Un témoignage dur mais essentiel, le cri d'amour d'une fille pour sa mère.

Par Anne Peignelin
Chez City Editions

|

Auteur

Anne Peignelin

Editeur

City Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Au début, c'était juste un bleu par Anne Peignelin

Commenter ce livre

 

Au début, c'était juste un bleu

Anne Peignelin

Paru le 24/09/2025

272 pages

City Editions

7,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824627380
9782824627380
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.