Au début, c'était juste un bleu

A 90 ans, Lucette ne peut plus rester seule chez elle. Alors ses enfants, Anne et François, trouvent pour elle le meilleur des endroits : une jolie chambre dans un EHPAD charmant. Tout est fait pour les persuader que leur maman y sera bien. Mais rapidement, Lucette change, maigrit et se renferme sur elle-même. Et quand la famille cherche à comprendre, on leur répond toujours de ne pas s'inquiéter. Même lorsque des bleus apparaissent sur son corps, puisque, selon les responsables de l'EHPAD, c'est juste que "oh, vous savez, les personnes âgées, ça marque vite... " . Inlassablement, ils affirment que "tout va bien" . Jusqu'au décès brutal de Lucette. Anne portera plainte contre Orpea pour homicide involontaire juste avant que le scandale n'éclate. Dans ce livre hommage à Lulu, elle raconte l'impensable et dénonce la prise en charge des personnes âgées. Un témoignage dur mais essentiel, le cri d'amour d'une fille pour sa mère.