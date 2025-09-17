Doom Breaker Tome 2

Zéphyr honore sa promesse envers Goat en accomplissant trois donjons particulièrement périlleux, affirmant une nouvelle fois sa détermination et sa puissance grandissante. Grâce à la fusion de poisons redoutables, il repousse encore les limites de ses capacités. Mais alors qu'il savoure à peine ses progrès, Sahak revient pour se venger, dissimulant une arme secrète. Zéphyr s'apprête, une fois de plus, à livrer un combat dont les véritables enjeux pourraient bien le dépasser...