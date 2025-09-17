Paradoxes de la pensée progressiste

Parler de la pensée woke, ou, pire encore, du wokisme, c'est s'exposer immanquablement à l'objection selon laquelle on parle de quelque chose qui n'existe pas : " Le wokisme n'existe pas " , c'est une " obsession française " , selon le journal Le Monde, une " chimère " . Woke et wokisme rejoignent ainsi au rayon des choses inexistantes la théorie du genre, le politiquement correct, l'islamo-gauchisme, voire l'antisémitisme dans la mesure où celui-ci " reste résiduel en France " selon Jean-Luc Mélenchon. En revanche, l'extrême-droite et la " fachosphère " existent bel et bien. André Perrin montre que cette sélectivité est le signe parfait des idéologues dont l'une des plus profondes convictions est qu'on peut changer les choses en changeant les mots, et ils s'y emploient en tentant d'imposer aux autres leur novlangue. Ce livre dresse un état des lieux et fait réfléchir savoureusement en pointant les multiples contradictions des idéologues qu'on peut quotidiennement voir et entendre en écoutant la radio publique et en lisant la " bonne presse " . André Perrin est agrégé est philosophie et ancien inspecteur de l'éducation nationale. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages remarqués dont Scènes de la vie intellectuelle (L'Artilleur, 2016).