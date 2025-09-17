Abysses Tome 2

Le second tome de la duologie Abysses. En suivant Vance Rackham dans son monde aussi dangereux qu'attirant, Josephine ne s'attendait pas à être prise dans une telle tempête dévastatrice. Trahie par ceux à qui elle commençait à s'attacher, elle voudrait pouvoir échapper à ce qu'elle vient de découvrir. Mais il est trop tard pour reculer, trop tard pour ignorer toutes les questions laissées sans réponse. Alors elle plonge. Dans une quête où chaque révélation la pousse un peu plus vers elle-même... et vers lui. Vance, qu'elle a toutes les raisons de fuir et de haïr, mais qui reste sa plus grande énigme. Et peut-être la seule vérité qu'elle était destinée à trouver. Entre secrets oubliés, loyautés brisées et désirs impossibles à effacer, Josephine n'a plus d'autre choix que d'avancer. Mais plus elle s'approche du coeur du mystère, plus les ombres se resserrent autour d'elle et de Vance. Dans ces abysses où tout vacille, chaque pas pourrait les entraîner par le fond... ou les sauver.