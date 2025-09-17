Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Abysses Tome 2

C.S. Quill

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le second tome de la duologie Abysses. En suivant Vance Rackham dans son monde aussi dangereux qu'attirant, Josephine ne s'attendait pas à être prise dans une telle tempête dévastatrice. Trahie par ceux à qui elle commençait à s'attacher, elle voudrait pouvoir échapper à ce qu'elle vient de découvrir. Mais il est trop tard pour reculer, trop tard pour ignorer toutes les questions laissées sans réponse. Alors elle plonge. Dans une quête où chaque révélation la pousse un peu plus vers elle-même... et vers lui. Vance, qu'elle a toutes les raisons de fuir et de haïr, mais qui reste sa plus grande énigme. Et peut-être la seule vérité qu'elle était destinée à trouver. Entre secrets oubliés, loyautés brisées et désirs impossibles à effacer, Josephine n'a plus d'autre choix que d'avancer. Mais plus elle s'approche du coeur du mystère, plus les ombres se resserrent autour d'elle et de Vance. Dans ces abysses où tout vacille, chaque pas pourrait les entraîner par le fond... ou les sauver.

Par C.S. Quill
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

C.S. Quill

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Suspense romantique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Abysses Tome 2 par C.S. Quill

Commenter ce livre

 

Abysses Tome 2

C.S. Quill

Paru le 17/09/2025

612 pages

Hugo et Compagnie

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755679779
9782755679779
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.