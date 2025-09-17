Inscription
Pur bonheur et autres récits

Katherine Mansfield, Fanny Quément

Katherine Mansfield est le seul écrivain dont Virginia Woolf ait envié le style. Ses récits se teintent d'une poésie trouble, à la limite du fantastique. Les imprimés d'un papier peint qui prennent vie, un aloès qui se transforme en barque sur laquelle fuir, le réel qui se fond en rêve - ou tourne au cauchemar. Au fil de ces nouvelles, on parcourt les âges de la vie avec la joie de revoir le monde à hauteur d'enfant, de partager la sérénité d'une grand-mère ou d'éprouver un "pur bonheur" hors du temps. On y découvre la Nouvelle-Zélande de sa jeunesse en même temps qu'une atmosphère tout à fait britannique, les questions sociales s'y multiplient : la violence et l'aliénation d'un système patriarcal et colonial, face auquel Mansfield oppose la rébellion de l'enfance.

Katherine Mansfield, Fanny Quément
Rivages

Katherine Mansfield, Fanny Quément

Rivages

Littérature anglo-saxonne

Pur bonheur et autres récits

Katherine Mansfield trad. Fanny Quément

Paru le 17/09/2025

256 pages

Rivages

9,70 €

9782743668006
