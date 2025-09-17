Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

L'état de droit

Béligh Nabli

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Relativement récente dans l'histoire des concepts politico-juridiques, idée évolutive et ambivalente, l'expression " Etat de droit " s'est imposée dans le langage commun et l'imaginaire collectif qui animent le débat public. Défini comme un Etat dans lequel la puissance publique est soumise au respect des règles de droit, l'Etat de droit charrie un message fort : le pouvoir connaît des limites. Il invite donc à repenser la souveraineté, les relations entre le pouvoir politique et les citoyens, et tend ainsi à opérer un renversement de la subordination, affirmée par Hegel, de la société à l'Etat. Le discours de l'Etat de droit revendique une protection des libertés et des droits des individus face à l'interventionnisme étatique et à l'abus possible des majorités démocratiques. La notion s'inscrit ainsi dans la lignée d'une conception du pouvoir qui s'oppose à l'arbitraire et s'ancre dans la tradition du libéralisme politique. Béligh Nabli se saisit de cette notion et se penche sur son évolution et ses enjeux, au moment où le modèle démocratique fait face à une crise multidimensionnelle et systémique.

Par Béligh Nabli
Chez Presses Universitaires de France - PUF

|

Auteur

Béligh Nabli

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Que-sais-je ?

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'état de droit par Béligh Nabli

Commenter ce livre

 

L'état de droit

Béligh Nabli

Paru le 17/09/2025

128 pages

Presses Universitaires de France - PUF

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782715429468
9782715429468
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.