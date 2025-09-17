L'état de droit

Relativement récente dans l'histoire des concepts politico-juridiques, idée évolutive et ambivalente, l'expression " Etat de droit " s'est imposée dans le langage commun et l'imaginaire collectif qui animent le débat public. Défini comme un Etat dans lequel la puissance publique est soumise au respect des règles de droit, l'Etat de droit charrie un message fort : le pouvoir connaît des limites. Il invite donc à repenser la souveraineté, les relations entre le pouvoir politique et les citoyens, et tend ainsi à opérer un renversement de la subordination, affirmée par Hegel, de la société à l'Etat. Le discours de l'Etat de droit revendique une protection des libertés et des droits des individus face à l'interventionnisme étatique et à l'abus possible des majorités démocratiques. La notion s'inscrit ainsi dans la lignée d'une conception du pouvoir qui s'oppose à l'arbitraire et s'ancre dans la tradition du libéralisme politique. Béligh Nabli se saisit de cette notion et se penche sur son évolution et ses enjeux, au moment où le modèle démocratique fait face à une crise multidimensionnelle et systémique.