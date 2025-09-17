Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La Sécu, une ambition perdue ?

Léo Rosell

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Créée en 1945 dans un esprit humaniste, la Sécurité sociale visait à libérer les individus de l'incertitude du lendemain et à poser les bases d'une véritable démocratie sociale, dans une France pourtant dévastée par la guerre. Au fil du temps, elle s'est imposée comme une institution incontournable dans le quotidien des Français, tout en évoluant vers une logique de rentabilité, jusqu'à être aujourd'hui souvent réduite au fameux "trou de la Sécurité sociale" . Léo Rosell propose le récit inédit, concis et passionnant de cette grande ambition, dont les enjeux restent au centre de la politique française.

Par Léo Rosell
Chez Jean-Claude Lattès

|

Auteur

Léo Rosell

Editeur

Jean-Claude Lattès

Genre

Histoire des idées politiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Sécu, une ambition perdue ? par Léo Rosell

Commenter ce livre

 

La Sécu, une ambition perdue ?

Léo Rosell

Paru le 17/09/2025

112 pages

Jean-Claude Lattès

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782709676229
9782709676229
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.