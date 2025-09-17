La Sécu, une ambition perdue ?

Créée en 1945 dans un esprit humaniste, la Sécurité sociale visait à libérer les individus de l'incertitude du lendemain et à poser les bases d'une véritable démocratie sociale, dans une France pourtant dévastée par la guerre. Au fil du temps, elle s'est imposée comme une institution incontournable dans le quotidien des Français, tout en évoluant vers une logique de rentabilité, jusqu'à être aujourd'hui souvent réduite au fameux "trou de la Sécurité sociale" . Léo Rosell propose le récit inédit, concis et passionnant de cette grande ambition, dont les enjeux restent au centre de la politique française.