#Roman francophone

Une écorchure

Marianne Gokalp

ActuaLitté
Ce livre est l'histoire de la chute et de la métamorphose d'une femme de vingt-cinq ans qui apprend qu'elle souffre d'un cancer alors qu'elle vient de réussir le concours pour devenir professeure. En cinq brefs chapitres, la maladie se décline à travers des mots. C'est une nouvelle langue qu'elle doit déchiffrer désormais, car soudain la grammaire familière n'a plus cours. Tout doit se réinventer. C'est aussi le récit des gens qui soignent, des absences qui brûlent et de la littérature comme une embarcation salvatrice. Premier roman.

Par Marianne Gokalp
Chez Editions du Canoë

|

Auteur

Marianne Gokalp

Editeur

Editions du Canoë

Genre

Littérature française

Une écorchure

Marianne Gokalp

Paru le 17/09/2025

160 pages

Editions du Canoë

16,00 €

ActuaLitté
9782487558106
© Notice établie par ORB
